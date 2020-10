Milano | ubriaco aggredisce agenti polfer | arrestato

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), 7 ott. (Adnkronos) - Alla stazione diLambrate unè statodaglidelladopo aver opposto resistenza ai poliziotti, provando anche a colpirli con dei calci. L'uomo, 55 anni, stava armeggiando e danneggiando un motorino elettrico all'esterno dello scalo ferroviario, e gli è stato chiesto di farsi identificare. Al suo rifiuto, con tanto di calci e minacce, è stato bloccato. Dovrà rispondere del reato di resistenza ed è indagato in stato di libertà per danneggiamento.

Affaritaliani.it

A San Donato Milanese, un uomo in preda ai fumi dell'alcool, ha deciso di mettere in scena qualcosa di veramente folle e assurdo. Ha provato a fermare i carabinieri mettendosi nei loro panni, ma le co ...