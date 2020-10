Migranti, ad Agrigento scoppia la rivolta nel centro di accoglienza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Circa 65 Migranti, per lo più tunisini, hanno dato vita a una rivolta, ad Agrigento, nel centro di accoglienza di viale Cannatello al Villaggio Mosè, lanciando contro le forze dell’ordine estintori, reti dei letti, parti di finestre mandate in frantumi, pietre e altri oggetti di ogni genere. E’ divampato anche un incendio dopo che i Migranti hanno dato fuoco ai materassi tentando di lanciarli addosso agli agenti. Alcuni sono riusciti ad allontanarsi dal centro dove erano sottoposti alla quarantena. Feriti 3 poliziotti del reparto mobile di Palermo. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Circa 65, per lo più tunisini, hanno dato vita a una, ad, neldidi viale Cannatello al Villaggio Mosè, lanciando contro le forze dell’ordine estintori, reti dei letti, parti di finestre mandate in frantumi, pietre e altri oggetti di ogni genere. E’ divampato anche un incendio dopo che ihanno dato fuoco ai materassi tentando di lanciarli addosso agli agenti. Alcuni sono riusciti ad allontanarsi daldove erano sottoposti alla quarantena. Feriti 3 poliziotti del reparto mobile di Palermo.

