Masters 1000 Parigi Bercy, ufficiale: via libera a mille spettatori al giorno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Via libera a mille spettatori per il torneo Masters 1000 di Parigi Bercy che si terrà nel capoluogo transalpino dal 31 ottobre all’8 novembre. Lo ha comunicato la federtennis francese, che dunque allinea a quanto deciso per il Roland Garros anche il regolamento sull’accesso di pubblico al torneo organizzato dall’Atp: “Alla luce della rigorosa organizzazione del Roland Garros, la FFT concilierà il rigoroso rispetto delle misure sanitarie necessarie e l’organizzazione di questo eccezionale evento sportivo”. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Viaper il torneodiche si terrà nel capoluogo transalpino dal 31 ottobre all’8 novembre. Lo ha comunicato la federtennis francese, che dunque allinea a quanto deciso per il Roland Garros anche il regolamento sull’accesso di pubblico al torneo organizzato dall’Atp: “Alla luce della rigorosa organizzazione del Roland Garros, la FFT concilierà il rigoroso rispetto delle misure sanitarie necessarie e l’organizzazione di questo eccezionale evento sportivo”.

sportface2016 : #Masters1000ParigiBercy, via libera a mille spettatori al giorno - Damiano__89 : RT @WeAreTennisITA: Diego Schwartzman nell'ultimo mese ?? ?? Prima vittoria contro un top 5 ?? Prima finale in un Masters 1000 ?? Prima vittori… - WeAreTennisITA : Diego Schwartzman nell'ultimo mese ?? ?? Prima vittoria contro un top 5 ?? Prima finale in un Masters 1000 ?? Prima vit… - toMMilanello : È al suo esordio al #RolandGarros. Va ai quarti di finale. È al suo primo quarto di finale in assoluto in uno Slam… - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: Steto Slam. Stefano Travaglia interrompe la serie di 9 quinti set vinti di fila da Nishikori sconfitto con lo score di… -