Jessica Antonini si sente limitata | Ruolo di madre in conflitto con Uomini e Donne (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Jessica Antonini ha scelto nel più breve tempo possibile il corteggiatore che le ha fatto battere il cuore ma la sua decisione così inaspettata potrebbe essere motivata da un grande limite all'interno di Uomini e Donne. Di cosa stiamo parlando? La ormai ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di uscire da programma insieme … L'articolo Jessica Antonini si sente limitata Ruolo di madre in conflitto con Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com.

