Inter | ufficiali i nuovi numeri di maglia Pinamonti il 99 | Darmian il 36

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L‘ha reso nota la lista completa deidiper la prossima stagione 2020-21. Mancavano alcuniall’attenzione del pubblico, come quello del nuovo arrivato,, che ha scelto il 36, mentre il giovaneavrà il 99. Per Nainggolan il 44. Questa la lista completa: 1-Handanovic 2-Hamimi 5-Gagliardini 6-De Vrij 7-Alexis Sanchez 8-Vecino 9-Lukaku 10-Lautaro Martinez 11-Kolarov 12-Sensi 13-Ranocchia 14-Perisic 15-Young 22-Vidal 23-Barella 24-Eriksen 27-Padelli 33-D’Ambrosio 35-Stankovic 36-37-Skriniar 44-Nainggolan 77-Brozovic 95-Bastoni 97-Radu 99-Ecco tutti ididei nerazzurri per la stagione 2020/2021 ...

