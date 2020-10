Inter, tamponi a tappeto: annullato l’allenamento di oggi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) tamponi a tappeto per l’Inter dopo la positività al Covid-19 di Bastoni La notizia della positività al Covid-19 di Alessandro Bastoni, arrivata dal ritiro dell’Under 21, ha messo in apprensione l’Inter che si è subito mossa per evitare qualsiasi tipo di problema. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha disposto tamponi a tappeto per tutto il gruppo squadra rimasto ad Appiano Gentile e avrebbe annullato la seduta di allenamento di oggi. Gli esami verrano svolti tra oggi e domani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020)per l’dopo la positività al Covid-19 di Bastoni La notizia della positività al Covid-19 di Alessandro Bastoni, arrivata dal ritiro dell’Under 21, ha messo in apprensione l’che si è subito mossa per evitare qualsiasi tipo di problema. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha dispostoper tutto il gruppo squadra rimasto ad Appiano Gentile e avrebbela seduta di allenamento di. Gli esami verrano svolti trae domani. Leggi su Calcionews24.com

