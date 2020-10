Demon' s Souls su PS5 offrirà diverse sensazioni negli attacchi e incantesimi grazie ai trigger adattivi del DualSense

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il remake di'strarrà vantaggio dalle funzionalità del controllerin alcuni modi intelligenti, consentendo ai giocatori di sentire effettivamente cosa sta accadendo sullo schermo per la prima volta.Il numero di novembre 2020 di Official PlayStation Magazine ha rivelato alcuni nuovi dettagli su come il feedback tattile e imiglioreranno l'esperienza. Secondo la rivista, tutti glicon le armi e gliavranno "attraverso i" e le parate saranno avvertite attraverso un feedback tattile. Anche tirare leve e aprire cancelli provocherà.Secondo il ...