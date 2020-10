Can Yaman, ormai sembra tutto più chiaro, arriva un altro indizio da Stefano Accorsi dopo l’incontro con Ferzan Ozpetek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) sembra ormai quasi una certezza la presenza di Can Yaman nel prossimo film di Ferzan Ozpetek. L’attore turco dopo aver passatto alcuni giorni in Italia tra Roma e Milano per prendere parti ad alcune trasmissioni televisive, ha anche trovato il tempo per incontrare il noto regista, suo conterraneo. Ed a quanto pare il loro incontro ha portato grandi novità in vista. Infatti il regista dopo aver incontrato l’attore, ha postato sulla sua pagina una foto, in cui si mostrava dietro una telecamere e nella foto ha taggato alcuni degli attori che spesso hanno fatto parte dei suoi film e tra questi ha aggiunto anche Can Yaman. Dunque in quei tag molti hanno pensato avesse rivelato il cast del suo film. Foto: Instagram/Can ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 7 ottobre 2020)quasi una certezza la presenza di Cannel prossimo film di. L’attore turcoaver passatto alcuni giorni in Italia tra Roma e Milano per prendere parti ad alcune trasmissioni televisive, ha anche trovato il tempo per incontrare il noto regista, suo conterraneo. Ed a quanto pare il loro incontro ha portato grandi novità in vista. Infatti il registaaver incontrato l’attore, ha postato sulla sua pagina una foto, in cui si mostrava dietro una telecamere e nella foto ha taggato alcuni degli attori che spesso hanno fatto parte dei suoi film e tra questi ha aggiunto anche Can. Dunque in quei tag molti hanno pensato avesse rivelato il cast del suo film. Foto: Instagram/Can ...

