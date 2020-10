Calciomercato Juventus, occasione clausola per Donnarumma? Il Milan stringe (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gigio Donnarumma e il rinnovo con il Milan, la Juventus rimane alla finestra in attesa di nuovi sviluppi? Il portiere dei rossoneri non è nuovo alle news di Calciomercato della Juve, con il suo profilo che ciclicamente viene accostato all’ambiente della Continassa per raccogliere la metaforica eredità di Gianluigi Buffon – e potenzialmente anche di Szczesny – tra i pali della Vecchia Signora. Fabio Paratici starebbe dunque osservando da vicino le trattative per il prolungamento del giocatore con i meneghini, un’operazione non semplice da portare in porto ma che la formazione lombarda avrebbe intenzione di intavolare già a partire dai prossimi giorni. Le ultime notizie sembravano aver regalato una discreta speranza ai campioni d’Italia, con ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gigioe il rinnovo con il, larimane alla finestra in attesa di nuovi sviluppi? Il portiere dei rossoneri non è nuovo alle news didella Juve, con il suo profilo che ciclicamente viene accostato all’ambiente della Continassa per raccogliere la metaforica eredità di Gianluigi Buffon – e potenzialmente anche di Szczesny – tra i pali della Vecchia Signora. Fabio Paratici starebbe dunque osservando da vicino le trattative per il prolungamento del giocatore con i meneghini, un’operazione non semplice da portare in porto ma che la formazione lombarda avrebbe intenzione di intavolare già a partire dai prossimi giorni. Le ultime notizie sembravano aver regalato una discreta speranza ai campioni d’Italia, con ...

