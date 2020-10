Alba Parietti, mamma iperprotettiva per Francesco Oppini (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Alba Parietti sempre più attiva sui social per difendere il figlio Francesco da ogni singola cosa del Grande Fratello, lui però non ci sta Visualizza questo post su Instagram Devo fare la parte della Rompicoglioni? Nessun problema , la faccio con tutto il cuore , per tutelare @cristinatomasini e @Francesco Oppini 82 e il loro … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 7 ottobre 2020)sempre più attiva sui social per difendere il figlioda ogni singola cosa del Grande Fratello, lui però non ci sta Visualizza questo post su Instagram Devo fare la parte della Rompicoglioni? Nessun problema , la faccio con tutto il cuore , per tutelare @cristinatomasini e @82 e il loro … L'articolo proviene da YesLife.it.

LegaSalvini : ++ SIAMO ALLA FOLLIA! ALBA PARIETTI ESULTA PER LA CANCELLAZIONE DEI DECRETI SICUREZZA: 'SCONFITTI ODIO E IGNORANZA,… - Rinaldi_euro : Live-Non è la D'Urso, Antonio Maria Rinaldi infierisce su Alba Parietti: 'Finalmente una candidata italiana a pieno… - mrmnft : RT @Quint_91: Quindi Alba Parietti, Toscani, Vasco Rossi e Lapo Elkann sono per il lockdown totale. Bene, aspetto l'opinione di chi non sia… - Amaracchia : RT @helenajaneczek: Salvini 'funziona' istigando litanie di insulti e minacce contro un nemico: meglio se donna come @KelleddaMurgia, Alba… - giovannella58 : RT @1970Adrien: ??Ma che stronzate, devo leggere Alba Parietti esulta per la cancellazione dei decreti sicurezza: 'Sconfitti odio e ignoran… -