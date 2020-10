Agrigento, protesta migranti nella notte: appiccato incendio, feriti 3 poliziotti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) migranti in rivolta ad Agrigento: 65 tunisini del centro accoglienza hanno appiccato un incendio e ferito tre poliziotti. Negli scontri sono stati lanciati estintori, pietre e altri oggetti. Importante il bilancio della rivolta che si è scatenata questa notte nel centro di accoglienza di viale Cannatello al Villaggio Mosè, ad Agrigento. Sarebbero 65 i migranti, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020)in rivolta ad: 65 tunisini del centro accoglienza hannoune ferito tre. Negli scontri sono stati lanciati estintori, pietre e altri oggetti. Importante il bilancio della rivolta che si è scatenata questanel centro di accoglienza di viale Cannatello al Villaggio Mosè, ad. Sarebbero 65 i, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento protesta Vetri rotti, materassi incendiati e migranti in fuga: disordini al Villaggio Mosè, tre poliziotti feriti AgrigentoNotizie Agrigento, protesta migranti nella notte: appiccato incendio, feriti 3 poliziotti

Migranti, rivolta ad Agrigento in un centro d'accoglienza

