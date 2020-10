Adua Del Vesco e Morra spiazzano Enock al GF Vip: “Non avevo capito niente” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Enock Barwuah è rimasto piuttosto confuso dalle rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip. La sua reazione è virale. Enock Barwuah, mai come in questo momento, rappresenta a pieno il pubblico da casa. Per quale motivo? Il fratello di Balotelli, come tutti noi, non ci ha capito niente di quello che … L'articolo Adua Del Vesco e Morra spiazzano Enock al GF Vip: “Non avevo capito niente” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020)Barwuah è rimasto piuttosto confuso dalle rivelazioni diDele Massimilianoal GF Vip. La sua reazione è virale.Barwuah, mai come in questo momento, rappresenta a pieno il pubblico da casa. Per quale motivo? Il fratello di Balotelli, come tutti noi, non ci haniente di quello che … L'articoloDelal GF Vip: “Nonniente” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - frances21516934 : RT @stephsmarie: Zelletta, Adua e Massimiliano che non sono stati minimamente calcolati per lo scherzo. Questo significa che sono inutili a… - maxspinu : RT @stephsmarie: Zelletta, Adua e Massimiliano che non sono stati minimamente calcolati per lo scherzo. Questo significa che sono inutili a… - stephsmarie : Zelletta, Adua e Massimiliano che non sono stati minimamente calcolati per lo scherzo. Questo significa che sono in… - frances21516934 : RT @adryh310: Nessuno: Adua che fa il lavaggio del cervello a tutti per metterli dalla sua parte : #GFVIP -