Virus, tamponi fatti a domicilio ma falsi: la truffa del finto medico di Giugliano e della sua compagna (Di martedì 6 ottobre 2020) Un’infermiera e il suo compagno, che si fingeva medico, effettuavano falsi test a pagamento, senza farli analizzare. A finire nei guai sono Simona I., 35 anni, nata a Napoli ma residente a Civitavecchia e Domenico D., 50 anni, nato a Giugliano in Campania. A tutti davano finti certificati di negatività. Sarebbero decine i casi accertati nell’indagine … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Un’infermiera e il suo compagno, che si fingeva, effettuavanotest a pagamento, senza farli analizzare. A finire nei guai sono Simona I., 35 anni, nata a Napoli ma residente a Civitavecchia e Domenico D., 50 anni, nato ain Campania. A tutti davano finti certificati di negatività. Sarebbero decine i casi accertati nell’indagine … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

