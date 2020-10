Ultime Notizie Roma del 06-10-2020 ore 19:10 (Di martedì 6 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nel studio Ferrigno politica in apertura manca per due volte la chiave del numero legale sulla risoluzione di maggioranza sulla gestione della pandemia una volta per 15 l’altra per 8 voti in entrambi i casi il centro-destra non ha partecipato al voto far mancare il numero legale alla fine la seduta è rinviata domani sono 41 e deputati della maggioranza posti in quarantena che quindi non possono partecipare alle sedute il centro-sinistra chiede che siano concentrati in missione quindi tolti Dal conteggio del numero Telecom era già stato fatto a marzo per i deputati delle zone rosse in serata il Consiglio dei Ministri approverà la proroga al 31 gennaio dello stato di emergenza è il ministro della Salute Roberto Speranza illustra la casa del nuovo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nel studio Ferrigno politica in apertura manca per due volte la chiave del numero legale sulla risoluzione di maggioranza sulla gestione della pandemia una volta per 15 l’altra per 8 voti in entrambi i casi il centro-destra non ha partecipato al voto far mancare il numero legale alla fine la seduta è rinviata domani sono 41 e deputati della maggioranza posti in quarantena che quindi non possono partecipare alle sedute il centro-sinistra chiede che siano concentrati in missione quindi tolti Dal conteggio del numero Telecom era già stato fatto a marzo per i deputati delle zone rosse in serata il Consiglio dei Ministri approverà la proroga al 31 gennaio dello stato di emergenza è il ministro della Salute Roberto Speranza illustra la casa del nuovo ...

