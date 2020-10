(Di martedì 6 ottobre 2020)- Per il, ieri, era arrivata l'esclusione dal campionato di Serie C per la stagione 2020/21 dopo la rinuncia alla gara contro il Catanzaro di domenica scorsa, la seconda consecutiva ...

sportli26181512 : Trapani, calciatori svincolati d'ufficio: Lo ha comunicato la FIGC dopo l'esclusione dal campionato di #SerieC - NotiziarioC : UFFICIALE: Trapani, svincolati tutti i calciatori - LecceCalcio : Trapani, la FIGC svincola i calciatori. Via libera per Pettinari - - bennygiardina : @Quintomioo @NonEvoluto Che significa 'è vero questo comunicato?', ora secondo te mi metto a contraffare documenti… - ideaRACatania : Dopo l’#ufficiale estromissione dal campionato di @LegaProOfficial del @TrapaniCalcio altrettanti #ufficiale lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani calciatori

Tutto Lega Pro

... da parte della FIGC dello "svincolo d’autorità dei calciatori professionisti e dei calciatori giovani di serie in addestramento tecnico tesserati per la società TRAPANI CALCIO S.R.L." chiudendo di ...TRAPANI - Per il Trapani, ieri, era arrivata l'esclusione dal campionato di Serie C per la stagione 2020/21 dopo la rinuncia alla gara contro il Catanzaro di domenica scorsa, la seconda consecutiva do ...