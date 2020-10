Sedicenne malato di leucemia “salvato” dal fratellino | primo trapianto di midollo in età pediatrica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) Sedici anni compiuti nel reparto di ematologia del Policlinico di Bari per unalinfoblastica acuta in recidiva. Dopo le terapie iniziali gli ematologi hanno scelto l’unica strada possibile: ilallogenico diosseo. Donatore iltredicenne. “Abbiamo effettuato al Policlinico ilcon un paziente e un donatore entrambi in età”, annunciano il professor Pellegrino Musto, direttore dell’unità operativa di ematologia edove si è svolto il trattamento, Nicola Santoro, direttore dell’oncoematologiadel Policlinico, e Paola Carluccio, responsabile del programma trapianti. “La procedura è stata ben ...