Scuola, Speranza: “Basso impatto sui contagi, grazie ai protocolli possiamo vincere la partita” (Di martedì 6 ottobre 2020) “È ancora presto per un giudizio definitivo ma i primi dati segnalano un impatto in questo momento basso, una buona capacità di tenuta e di questo voglio ringraziare tutta la comunità scolastica”. Lo ha detto alla Camera il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni sulle nuove misure di contenimento del Covid, a proposito delle riapertura delle scuole. “I casi ci sono e ci saranno ancora nelle prossime settimane – ha aggiunto – verrano valutati e monitorati. Ma i protocolli individuati e approvati con il voto unanime delle Regioni sono solidi e, se rispettati con vigore, possono consentirci di vincere la partita”. L'articolo Scuola, Speranza: “Basso impatto sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) “È ancora presto per un giudizio definitivo ma i primi dati segnalano unin questo momento basso, una buona capacità di tenuta e di questo voglio ringraziare tutta la comunità scolastica”. Lo ha detto alla Camera il ministro della Salute, Roberto, nel corso delle comunicazioni sulle nuove misure di contenimento del Covid, a proposito delle riapertura delle scuole. “I casi ci sono e ci saranno ancora nelle prossime settimane – ha aggiunto – verrano valutati e monitorati. Ma iindividuati e approvati con il voto unanime delle Regioni sono solidi e, se rispettati con vigore, possono consentirci dila partita”. L'articolo: “Bassosui ...

CottarelliCPI : Il ministro Speranza dice: 'Priorità è la salute non il calcio. Se dobbiamo rischiare facciamolo per le scuole, non… - OndeFunky : Caro ministro Speranza “più scuola e meno calcio” è populismo di bassa lega. Se il governo firma protocolli perché… - MediasetTgcom24 : Speranza: Juve-Napoli non si gioca. Meno calcio, più scuola - AlbanoAntonio : Il modo serio di pensare alla scuola del Ministro #Speranza... Demagogia (comunista) allo stato puro! - leonardolelli : RT @CottarelliCPI: Il ministro Speranza dice: 'Priorità è la salute non il calcio. Se dobbiamo rischiare facciamolo per le scuole, non gli… -