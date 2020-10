Salmone con scarola in padella, ricetta light (Di martedì 6 ottobre 2020) Se siete alla ricerca di un pranzo leggero, ma appetitoso siete nel posto giusto. Questo Salmone con scarola in padella è veramente buono, saporito e soprattutto dietetico. Una ricetta comoda e veloce per tutti i giorni senza perdere il gusto della buona cucina e dei sapori freschi. Provate per credere, vediamo insieme il procedimento. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1 filetto di Salmone1 ciuffo grande di indivia (scarola)1 pezzetto di cipolla1 cucchiaino di olio evo5-6 olive nereSale fino q.b.1 acciuga sott’olio3-4 capperi sotto saleIniziamo la preparazione del Salmone con scarola in padella dalla scarola: pulite la verdura togliendo il gambo, le foglie esterne e poi mano a mano ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 6 ottobre 2020) Se siete alla ricerca di un pranzo leggero, ma appetitoso siete nel posto giusto. Questoconinè veramente buono, saporito e soprattutto dietetico. Unacomoda e veloce per tutti i giorni senza perdere il gusto della buona cucina e dei sapori freschi. Provate per credere, vediamo insieme il procedimento. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1 filetto di1 ciuffo grande di indivia ()1 pezzetto di cipolla1 cucchiaino di olio evo5-6 olive nereSale fino q.b.1 acciuga sott’olio3-4 capperi sotto saleIniziamo la preparazione delconindalla: pulite la verdura togliendo il gambo, le foglie esterne e poi mano a mano ...

Le torte salate sono l'ideale per eventi o per pasti rapidi da mangiare fuori come pranzo al sacco, oltre che ottime da mangiare il giorno dopo se avanzano.

Carpaccio di salmone alle olive taggiasche

Il carpaccio di salmone affumicato con olive e arance è un piatto light da servire come antipasto o piatto unico estivo.

