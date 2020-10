Roland Garros 2020 | Schwartzman elimina Thiem in cinque set e vola in semifinale

(Di martedì 6 ottobre 2020) Diegoindel. L’argentino, dopo una lunghissima battaglia, supera l’austriaco Dominicinset 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 e ora attenderà il vincitore della sfida tra Rafael Nadal e Jannik Sinner. L’austriaco centra il primo break del match nel sesto game, ma l’argentino è bravo a replicare immediatamente con il contro-break, portando il set al tie-break. Lo stesso tennista sudamericano domina questa fase del match e si porta in vantaggio. Nel secondo setmette subito a referto il break, mentrefa fatica, ma nel sesto game pareggia i conti. Il numero tre del ranking Atp non si abbatte e torna in vantaggio ...

Diego Schwartzman vola in semifinale del Roland Garros 2020. L'argentino, dopo una lunghissima battaglia, supera l'austriaco Dominic Thiem in cinque set 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 e ora attenderà il ...Un terremoto potrebbe sconvolgere il Roland Garros, torneo di tennis in corso a Parigi e nel circuito dei Grandi Slam. È stata infatti avviata in Francia un'indagine su una partita che potrebbe essere ...