Pumpkin Jack: in arrivo su PC, Switch e Xbox One

Il platform 3D Pumpkin Jack debutterà su Xbox One, Switch e PC tramite Steam, GOG e Epic Games Store il 23 ottobre. L'annuncio arriva dal publisher Headup Games e dallo sviluppatore, Nicolas Meyssonnier. Non è stata annunciata una data di uscita per la versione PlayStation 4. Preparatevi a festeggiare Halloween con Pumpkin Jack, il nuovo platform per PC, Switch e Xbox One. Pumpkin Jack è uno spettrale e buffo platform 3D in cui incarnerete Jack, il Signore delle ...

Pumpkin Jack: in arrivo su PC, Switch e Xbox One

Pumpkin Jack, un nuovo platform per PC, Switch e Xbox One è pronto a farvi vivere la magia di Halloween. Scopritelo in quest'articolo.

