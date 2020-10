Partorire ai tempi del Covid-19, Giorgia Palmas e Filippo Magnini criticati sui social: ma che colpa hanno? (Di martedì 6 ottobre 2020) Il coronavirus ha costretto gli ospedali a delle severe restrizioni: molte cliniche italiane, per esempio, impediscono ai papà di assistere al parto delle mogli/fidanzate/compagne. Tantissime sono infatti le donne che hanno dovuto trovare le forze per affrontare in solitaria, con il supporto del personale medico, il momento del travaglio e del parto. Tante altre, invece, hanno avuto il ‘privilegio’ di avere accanto a sè la propria dolce metà: non si tratta però di fortuna o favoritismi. Esistono infatti delle cliniche, private e non, che permettono ai papà di assistere al magico momento del parto: dopo aver effettuato il tampone, così come la futura mamma, e prendendo le precauzioni necessarie, tanti uomini hanno potuto essere presenti in sala parto. Tra questi c’è ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Il coronavirus ha costretto gli ospedali a delle severe restrizioni: molte cliniche italiane, per esempio, impediscono ai papà di assistere al parto delle mogli/fidanzate/compagne. Tantissime sono infatti le donne chedovuto trovare le forze per affrontare in solitaria, con il supporto del personale medico, il momento del travaglio e del parto. Tante altre, invece,avuto il ‘privilegio’ di avere accanto a sè la propria dolce metà: non si tratta però di fortuna o favoritismi. Esistono infatti delle cliniche, private e non, che permettono ai papà di assistere al magico momento del parto: dopo aver effettuato il tampone, così come la futura mamma, e prendendo le precauzioni necessarie, tanti uominipotuto essere presenti in sala parto. Tra questi c’è ...

futura2106 : @luigi_mininni @streghatta @Cartabellotta Es. Mi ricoverano per partorire e mi trovano positiva ma no sintomi;appen… - WeMustStopThem : @Marcopierini10 @emanuelefelice2 @pdnetwork 2) Perché la Compagine di Governo sa bene, tanto quanto lo seppe discre… - sun_culott : @Sereppu Ma certo, che non lo sapevi che il genere è un fatto biologico inscritto nella pietra (donna bio) da madre… -

Ultime Notizie dalla rete : Partorire tempi La durata del parto della gatta: i tempi, i sintomi e le complicazioni www.amoreaquattrozampe.it Giorgia Palmas dopo un controllo racconta il parto cesareo, tante le critiche per la coppia (Foto)

Giorgia Palmas ha raccontato un po’ del suo parto cesareo, tutto è andato bene anche perché con lei c’era sempre Filippo Magnini ed è qui che tornano le critiche (foto). Non è una nuova notizia, la Pa ...

Il Ruinon sta partorendo

La montagna sta partorendo e temo che non sia il classico topolino. Ha incominciato improvvisamente nei giorni scorsi in modo inaspettato con cielo sereno, con la rottura delle acque. In rete su FACEB ...

Giorgia Palmas ha raccontato un po’ del suo parto cesareo, tutto è andato bene anche perché con lei c’era sempre Filippo Magnini ed è qui che tornano le critiche (foto). Non è una nuova notizia, la Pa ...La montagna sta partorendo e temo che non sia il classico topolino. Ha incominciato improvvisamente nei giorni scorsi in modo inaspettato con cielo sereno, con la rottura delle acque. In rete su FACEB ...