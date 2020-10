Napoli, arrivano i risultati dei tamponi ai calciatori (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo le positività di Piotr Zielinski e Eljif Elmas i calciatori del Napoli si sono sottoposti ieri mattina al tampone per il Covid-19. Il test è stato effettuato dalla Asl in quanto si tratta di contatti diretti di due positivi nel gruppo della squadra. Il club azzurro ha appena ufficializzato i risultati che non hanno riscontrato altre positività al coronavirus. “Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19”, così con un tweet la società partenopea. Dopo il riscontro dei tamponi la società ha fatto scattare il ritiro di isolamento, per evitare di portare nel centro tecnico calciatori ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo le positività di Piotr Zielinski e Eljif Elmas idelsi sono sottoposti ieri mattina al tampone per il Covid-19. Il test è stato effettuato dalla Asl in quanto si tratta di contatti diretti di due positivi nel gruppo della squadra. Il club azzurro ha appena ufficializzato iche non hanno riscontrato altre positività al coronavirus. “Mancano solo duein elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19”, così con un tweet la società partenopea. Dopo il riscontro deila società ha fatto scattare il ritiro di isolamento, per evitare di portare nel centro tecnico...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli arrivano Napoli, arrivano i risultati dei tamponi ai calciatori anteprima24.it Il mercato del Cagliari: flop Nainggolan, Ounas dal Napoli

Chiuso il mercato del Cagliari targato Di Francesco: Radja Nainggolan è rimasto un giocatore dell'Inter. L'ultimo giorno di trattative ha portato ai rossoblù solo Ounas, arrivato in prestito con ...

VIDEO - Bakayoko è arrivato a Castel Volturno, inizia la sua avventura nel Napoli!

Il centrocampista è giunto al centro di allenamento della SSC Napoli nel Casertano. Il calciatore è stato immortalato dagli inviati di Sportitalia. "È arrivato Bakayoko a Castelvolturno!". A scriverlo ...

