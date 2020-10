Monza | Anastasio va in prestito al Rijeka

DiMarzio : #Monza, #Anastasio va al #Rijeka: è ufficiale - ParmeshSriv : RT @DiMarzio: #Monza, #Anastasio va al #Rijeka: è ufficiale - pino_nostro : RT @DiMarzio: #Monza, #Anastasio va al #Rijeka: è ufficiale - cops27mb1 : Calciomercato Monza, ufficiale: il terzino Anastasio in prestito al Rijeka - Bawontopo : RT @DiMarzio: #Monza, #Anastasio va al #Rijeka: è ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Anastasio

alfredopedulla.com

Dopo un mercato da 'Serie A', il Monza mette a punto un'altra uscita in difesa: il terzino Anastasio andrà a giocare in prestito al Rijeka.Mai visto un mercato sontuoso come quello del Monza: l’ultimo innesto è Pirola in prestito dall’Inter e libera Anastasio, che dopo aver rinnovato il contratto va al Rijeka. A ruota c’è il Lecce, che a ...