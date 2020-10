Manca numero legale alla Camera, Ceccanti a TPI: “Garantire partecipazione parlamentari a distanza” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Il Parlamento rischia di paralizzarsi. Se ora, in un momento di risalita dei contagi, a fronte di due ammalati ci sono 40 impediti, figuriamoci cosa accadrà nelle prossime settimane. Bisogna lavorare per tempo e intervenire. Anche perché il governo è in grado di funzionare comunque, ma il Parlamento no. Così si determina uno squilibrio istituzionale”. A dirlo a TPI è Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato del Partito democratico, dopo il fallimento dei due tentativi di voto sulle comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza in Aula alla Camera. In nessuno dei due casi la maggioranza è riuscita a garantire il numero legale, cioè il numero minimo di deputati presenti in Aula per procedere ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020) “Il Parlamento rischia di paralizzarsi. Se ora, in un momento di risalita dei contagi, a fronte di due ammalati ci sono 40 impediti, figuriamoci cosa accadrà nelle prossime settimane. Bisogna lavorare per tempo e intervenire. Anche perché il governo è in grado di funzionare comunque, ma il Parlamento no. Così si determina uno squilibrio istituzionale”. A dirlo a TPI è Stefano, costituzionalista e deputato del Partito democratico, dopo il fallimento dei due tentativi di voto sulle comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza in Aula. In nessuno dei due casi la maggioranza è riuscita a garantire il, cioè ilminimo di deputati presenti in Aula per procedere ...

matteosalvinimi : Alla Camera manca il numero legale la SECONDA volta: imbarazzanti! E questi sarebbero la 'maggioranza'... - LegaSalvini : La 'maggioranza' in aula non riesce nemmeno ad avere il numero legale. Che buffoni! +++COVID, MANCA NUMERO LEGALE.… - LegaSalvini : +++++ FLASH! PER LA SECONDA VOLTA MANCA IL NUMERO LEGALE. PD E 5 STELLE ALLO SBANDO. SEDUTA RINVIATA A DOMANI +++++ - CorbelliFranco : RT @LegaSalvini: +++++ FLASH! PER LA SECONDA VOLTA MANCA IL NUMERO LEGALE. PD E 5 STELLE ALLO SBANDO. SEDUTA RINVIATA A DOMANI +++++ https:… - Giusepp80706236 : RT @francescatotolo: Alla Camera manca il numero legale per il voto sulla proroga dello #statodiemergenza fino al 31 gennaio 2021 e sulle m… -