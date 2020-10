Kean | “Il PSG è un club con tanti fuoriclasse e trofei Posso far bene”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il neo acquisto del PSG, Moisesi è presentato ai microfoni del canale ufficiale della società transalpina, esprimendo tutta la sua gioa per la trattativa conclusa con l’Everton. Queste le sue parole: “Mi sento un giocatore importante perchègrandi calciatori hanno indossato questa maglia, tutti i migliori attaccanti hanno giocato qui. La Ligue 1 è un buon campionato anche questo è stato motivo per venire al PSG, dove potrò imparare da grandi giocatori e dare il mio contributo alla squadra.crescere ulteriormente sottopunti di vista e sono davvero felice e non vedo l’ora di cominciare. Ho scelto il PSG perchè è uncon tante stelle in rosa ein bacheca, ho scelto insieme alla ...