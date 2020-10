Inter-Juve | rivelazione bomba dell’ex procuratore Figc | “Audio spariti”

redazioneiene : 'Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito' e riguardava “un errore gravissimo che ha condizionato un campionato”… - redazioneiene : Cosa si sono detti il VAR e l'arbitro Orsato dopo quel fallaccio di Pjanic sull'interista Rafinha? Filippo Roma e M… - DiMarzio : #Chelsea | Moses-#Inter ed Emerson-#Juve: la situazione - DonatoCavallo6 : RT @redazioneiene: 'Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito' e riguardava “un errore gravissimo che ha condizionato un campionato”. Cos… - Alex52875426 : Cmq qui lo dico e qui lo nego, tra #napoli e #juve c'è stato un bel accordo, ai Partenopei mancavano i nuovi arrivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juve

entrambi espulsi nel corso del secondo tempo di Lazio-Inter ed entrambi sanzionati anche con un’ammenda di 10mila euro. Le decisioni del Giudice Sportivo sulla terza giornata di Serie A ed in ...Tra pochi minuti, durante la trasmissione “Le Iene” in onda su Italia 1, c’è uno speciale riguardante la Juventus. Si tratterà, in particolare, di Juventus-Inter del 2018 che fece molto clamore soprat ...Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, ha commentato la presunta sparizione del documento riguardante Inter Juventus del 2018 ...