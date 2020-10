Infermiera Rubava Tamponi dal Reparto dell’Ospedale in cui Lavorava e Finto Medico Li Eseguiva a Pagamento (Di martedì 6 ottobre 2020) Ad indagini in corso le accuse per l’Infermiera che Rubava Tamponi potrebbero essere di concorso in falsità materiale, sostituzione di persona ed esercizio arbitrario della professione medica, il rischio è che tra i 30 pazienti qualcuno sia positivo. Una coppia di Civitavecchia è stata accusata di aver effettuato decine di Tamponi in maniera illegittima e … Leggi su youreduaction (Di martedì 6 ottobre 2020) Ad indagini in corso le accuse per l’chepotrebbero essere di concorso in falsità materiale, sostituzione di persona ed esercizio arbitrario della professione medica, il rischio è che tra i 30 pazienti qualcuno sia positivo. Una coppia di Civitavecchia è stata accusata di aver effettuato decine diin maniera illegittima e …

Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: GLI SCIACALLI DEL COVID-LA TRUFFA DEI TAMPONI A DOMICILIO.UN'INFERMIERA LI RUBAVA DALL'OSPEDALE... - TerryEmpyre : RT @_DAGOSPIA_: GLI SCIACALLI DEL COVID-LA TRUFFA DEI TAMPONI A DOMICILIO.UN'INFERMIERA LI RUBAVA DALL'OSPEDALE... - _DAGOSPIA_ : GLI SCIACALLI DEL COVID-LA TRUFFA DEI TAMPONI A DOMICILIO.UN'INFERMIERA LI RUBAVA DALL'OSPEDALE...… - CorriereCitta : Civitavecchia: infermiera rubava i tamponi per il Covid dall’Ospedale, poi li eseguiva “a domicilio” a pagamento - gelso02 : RT @corrini: In questo caso non mi sento una brutta persona se vi auguro del male. Covid, tamponi fatti a domicilio ma falsi: infermiera… -