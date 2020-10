Incentivi per ridurre i canoni d'affitto: sottoscritta la convenzione con i sindacati degli inquilini (Di martedì 6 ottobre 2020) Le sigle sindacali in contatto con i Comuni romagnoli per svolgere le pratiche necessarie. L'intervento vuole fornire una risposta alla crisi di liquidità che molte famiglie attraversano Leggi su ravennatoday (Di martedì 6 ottobre 2020) Le sigle sindacali in contatto con i Comuni romagnoli per svolgere le pratiche necessarie. L'intervento vuole fornire una risposta alla crisi di liquidità che molte famiglie attraversano

