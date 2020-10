Gravina, presidente Figc, in isolamento volontario (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo la notizia della positività al Covid-19 di Paolo Dal Pino, Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha deciso di porsi in isolamento volontario. I due sarebbero stati a contatto nel weekend. Questo il comunicato della Federazione: “A seguito della segnalazione sulla positività al COVID-19 del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, la Figc comunica che a scopo prudenziale il presidente Gabriele Gravina, in assenza di sintomi, ha deciso di porsi in isolamento volontario seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario”. Foto: sito Figc L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo la notizia della positività al Covid-19 di Paolo Dal Pino, Gabrieledella, ha deciso di porsi in. I due sarebbero stati a contatto nel weekend. Questo il comunicato della Federazione: “A seguito della segnalazione sulla positività al COVID-19 deldella Lega Serie A Paolo Dal Pino, lacomunica che a scopo prudenziale ilGabriele, in assenza di sintomi, ha deciso di porsi inseguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

