Gazzetta: i giocatori della Juventus hanno abbandonato la bolla senza il permesso della Asl (Di martedì 6 ottobre 2020) La Gazzetta dedica un box al caso dei calciatori della Juventus che hanno violato la bolla e sono andati in Nazionale. Ricorda che domenica sera il responsabile sanitario della Juve Luca Stefanini aveva spiegato che i convocati dalle varie nazionali sarebbero potuti uscire dalla “bolla” del J Hotel solo dopo l’ok della Asl locale. Invece Ronaldo, Cuadrado, Dybala, Bentancur, Danilo, Demiral e Buffon hanno però deciso di lasciare il centro nella giornata di ieri. La Asl aveva risposto alla Juventus che i giocatori avrebbero dovuto rispettare l’isolamento fiduciario, che prevede l’obbligo di restare a casa e non avere ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) Ladedica un box al caso dei calciatoricheviolato lae sono andati in Nazionale. Ricorda che domenica sera il responsabile sanitarioJuve Luca Stefanini aveva spiegato che i convocati dalle varie nazionali sarebbero potuti uscire dalla “” del J Hotel solo dopo l’okAsl locale. Invece Ronaldo, Cuadrado, Dybala, Bentancur, Danilo, Demiral e Buffonperò deciso di lasciare il centro nella giornata di ieri. La Asl aveva risposto allache iavrebbero dovuto rispettare l’isolamento fiduciario, che prevede l’obbligo di restare a casa e non avere ...

