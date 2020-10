Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini | spunta un flirt | “Stavano insieme durante un programma” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 6 ottobre 2020)è finita nuovamente al centro dei gossip, stavolta per un ipoteticocon. Da quando la showgirl è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, i rumors sulla sua vita sentimentale si stanno diffondendo a macchia d’olio. In queste ore, a scaldare gli animi degli utenti dei social è quello che la vede accostata all’ex di Simona Ventura. La segnalazione è stata fatta dall’influencer Amedeo Venza, il quale ha spiegato di aver ricevuto delle testimonianze in merito alla questione. Vediamo cosa è emerso. La segnalazione sultraNel corso della puntata di ieri del GF Vip,ha ascoltato ...