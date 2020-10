Dove vedere Sinner-Nadal, quarto di finale del Roland Garros (Di martedì 6 ottobre 2020) A Parigi il giovane tennista italiano affronta ai quarti il campione in carica dal 2017, vincitore di dodici delle ultime quindici edizioni: i link per seguirlo in diretta Leggi su ilpost (Di martedì 6 ottobre 2020) A Parigi il giovane tennista italiano affronta ai quarti il campione in carica dal 2017, vincitore di dodici delle ultime quindici edizioni: i link per seguirlo in diretta

Il vincitore si qualificherà alle semifinali, dove incontrerà uno fra Diego Sebastian Schwartzman e Dominic Thiem. Dove vedere Sinner-Nadal La partita tra Sinner e Nadal dei quarti di finale del ...

