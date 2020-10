Dal Pino positivo al Covid: sintomatico e in isolamento (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente della Serie A, Paolo Dal Pino, è risultato positivo al Covid: sintomatico e in isolamento fiduciario presso la propria abitazione Oltre i calciatori, il virus continua a veicolare anche tra i massimi rappresentanti della Serie A: è la volta del presidente Paolo Dal Pino. Il dirigente è risultato positivo al Covid. Attualmente è sintomatico e già in isolamento presso la propria abitazione. Il presidente ha già messo in atto le procedure previste dal protocollo sanitario. Seguiranno a ruota altri tamponi per tutti coloro che sono venuti in contatto con Dal Pino. Gabriel Gravina ha già comunicato di essere in isolamento ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente della Serie A, Paolo Dal, è risultatoale infiduciario presso la propria abitazione Oltre i calciatori, il virus continua a veicolare anche tra i massimi rappresentanti della Serie A: è la volta del presidente Paolo Dal. Il dirigente è risultatoal. Attualmente èe già inpresso la propria abitazione. Il presidente ha già messo in atto le procedure previste dal protocollo sanitario. Seguiranno a ruota altri tamponi per tutti coloro che sono venuti in contatto con Dal. Gabriel Gravina ha già comunicato di essere in...

