Covid, Speranza: “Nessuna regione fuori pericolo, virus diffuso ovunque” (Di martedì 6 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm è pronto, la firma arriverà entro stasera e le nuove norme anti-contagio saranno attive a partire da domani. Non è un ritorno al recente passato, ma una prima inversione di marcia verso il periodo delle restrizioni. Erano mesi, infatti, che il premier Giuseppe Conte non ricorreva ad un Dpcm. Misura resa necessaria dall’inversione di tendenza dei contagi, in aumento settimana dopo settimana. I numeri non preoccupano ancora troppo, ma la pericolosa tendenza all’incremento dei casi è evidente. Lo ha spiegato anche il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto in Parlamento: “Non c’è più una dinamica di territorialità come all’inizio – ha detto – In questa seconda fase i numeri segnalano che la crescita è diffusa e generalizzata. Nessuna ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm è pronto, la firma arriverà entro stasera e le nuove norme anti-contagio saranno attive a partire da domani. Non è un ritorno al recente passato, ma una prima inversione di marcia verso il periodo delle restrizioni. Erano mesi, infatti, che il premier Giuseppe Conte non ricorreva ad un Dpcm. Misura resa necessaria dall’inversione di tendenza dei contagi, in aumento settimana dopo settimana. I numeri non preoccupano ancora troppo, ma lasa tendenza all’incremento dei casi è evidente. Lo ha spiegato anche il ministro della Salute Robertointervenuto in Parlamento: “Non c’è più una dinamica di territorialità come all’inizio – ha detto – In questa seconda fase i numeri segnalano che la crescita è diffusa e generalizzata. Nessuna ...

