Covid, manca numero legale alla Camera: opposizione festeggia (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma,, 6 ott. (Adnkronos) - "Non c'è nulla da festeggiare". Il presidente di turno, Ettore Rosato, ha ripreso così l'opposizione che in aula ha 'festeggiato' la mancanza di numero legale sul voto delle risoluzioni sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito alla proroga dell'emergenza sanitaria. "Chiedo di verificare se il numero delle persone assenti dei gruppi di maggioranza che risultano in elenco, ma che su richiesta degli uffici della Camere, non hanno partecipato al voto, hanno contribuito a inficiare il numero legale", ha detto il deputato del Pd, Emanuele Fiano. "Quando manca il numero legale - ha osservato - il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma,, 6 ott. (Adnkronos) - "Non c'è nulla dare". Il presidente di turno, Ettore Rosato, ha ripreso così l'che in aula ha 'to' lanza disul voto delle risoluzioni sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, in meritoproroga dell'emergenza sanitaria. "Chiedo di verificare se ildelle persone assenti dei gruppi di maggioranza che risultano in elenco, ma che su richiesta degli uffici della Camere, non hanno partecipato al voto, hanno contribuito a inficiare il", ha detto il deputato del Pd, Emanuele Fiano. "Quandoil- ha osservato - il ...

LegaSalvini : La 'maggioranza' in aula non riesce nemmeno ad avere il numero legale. Che buffoni! +++COVID, MANCA NUMERO LEGALE.… - TizianaFerrario : chi manca tra i faciloni del #Covid_19 ? - EsaLamorte : RT @tempoweb: Stato d'emergenza, manca il numero legale. Il centrodestra vuole Conte in Aula #emergenza #covid #coronavirus #centrodestra… - MariottiGiorgio : RT @AndreaRomano9: A @Montecitorio manca il numero legale: decine di deputati assenti per quarantena o positività. La questione è semplice:… - chiaraped : RT @tempoweb: Stato d'emergenza, manca il numero legale. Il centrodestra vuole Conte in Aula #emergenza #covid #coronavirus #centrodestra… -