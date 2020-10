Caos in Campidoglio | nessun tampone obbligatorio dopo le due positività C' è un cluster?

(Di martedì 6 ottobre 2020)inla notizia della; al Coronavirus del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, il Comune ha infatto deciso di non imporre a tutti gli eletti ilper verificare l'eventuale contagio. Una circostanza stigmatizzata dallo stesso Figliomeni, che avanza anche il sospetto che qualche altro consigliere fosse già risultato in precedenza positivo ma non lo avesse reso pubblico. Sui social il consigliere di Fratelli d'Italia ha risposto a un utente che gli chiedeva il perché del mancato obbligo dia tutti i consiglieri. "I misteri della politica grillina - ha detto causticamente Figliomeni - Ma come si può leggere sulle agenzie mi sa che c'era qualcun altro prima che era positivo lì ma ...

Folle corsa a trovare qualcuno che corra alle prossime comunali. Il M5S non sa che fare con la sindaca. Anche nel Pd regna il caos. Tra spettro delle primarie e suppliche, c'è chi evoca anche lo scrit ...Il consigliere di FdI, contagiato dal figlio, si è messo in autoisolamento precauzionale martedì: venerdì la conferma del tampone. Oggi emiciclo chiuso per la sanificazione, i consiglieri chiedono l'a ...