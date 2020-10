Call of Duty Black Ops | Cold War | ecco il trailer per la Beta!

(Di martedì 6 ottobre 2020) A pochi giorni dall’arrivo della Beta su PlayStation 4, Activision e Treyarch hanno rilasciato un nuovoperofOps:WarofOps:War è il prossimo capitolo della serie di sparatutto in prima persona forse più amata e giocata del pianeta. Il titolo, stavolta, è nelle mani di Treyarch, mamma della serieOps e di altri rami diof(ricordiamo lo stupendo World at War del 2008) e daie le informazioni finora rilasciati il gioco sembra essere davvero valido. Pochi giorni fa è stata anche confermata la modalità Zombi, prima mostrata con un teaser, di cui vi ...

Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Il nuovo trailer di #CallofDuty: Black Ops Cold War ci offre un assaggio dei contenuti presenti nella beta multiplayer. htt… - cambiojuegos : Se cambia o vende Call of Duty 3 #XBOX360 - IGNitalia : Il nuovo trailer di #CallofDuty: Black Ops Cold War ci offre un assaggio dei contenuti presenti nella beta multipla… - GamingToday4 : Call of Duty: Black Ops Cold War è disponibile il trailer della beta! - badtasteit : #CallofDutyBlackOpsColdWar è disponibile il trailer della beta! -

Ultime Notizie dalla rete : Call Duty

Gli appassionati di sparatutto in prima persona lo sapranno già, la prossima declinazione della celebre saga di Call of Duty ...A pochi giorni dall'arrivo della Beta, Activision e Treyarch hanno rilasciato un nuovo trailer per Call of Duty Black Ops: Cold War.