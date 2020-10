Calciomercato Juventus, nuovi titolari e ossigeno a centrocampo: ma Aouar e Locatelli… (Di martedì 6 ottobre 2020) Il cuore della Juventus può finalmente tornare a battere? Nelle ultime stagioni numerose voce avrebbero infatti indicato come centro nevralgico del gioco bianconero quello che dovrebbe essere il punto focale dell’organizzazione tattica: il centrocampo. Rimangono ancora oggi impresse le parole di quella conversazione bisbigliata tra Cristiano Ronaldo e Dybala poco dopo la fine del primo tempo contro il Lione. “Il centrocampo non sale, siamo soli” aveva affermato preoccupato il portoghese, trovando l’appoggio della Joya. Dopo alcuni mesi da quell’inaspettato tracollo, la Vecchia Signora ha rivoluzionato sul Calciomercato la propria mediana al fine di ritrovare quella linfa vitale perdutasi nei meandri di una squadra troppo slegata tra attacco e difesa. LEGGI ANCHE: Mercato Juve: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Il cuore dellapuò finalmente tornare a battere? Nelle ultime stagioni numerose voce avrebbero infatti indicato come centro nevralgico del gioco bianconero quello che dovrebbe essere il punto focale dell’organizzazione tattica: il. Rimangono ancora oggi impresse le parole di quella conversazione bisbigliata tra Cristiano Ronaldo e Dybala poco dopo la fine del primo tempo contro il Lione. “Ilnon sale, siamo soli” aveva affermato preoccupato il portoghese, trovando l’appoggio della Joya. Dopo alcuni mesi da quell’inaspettato tracollo, la Vecchia Signora ha rivoluzionato sulla propria mediana al fine di ritrovare quella linfa vitale perdutasi nei meandri di una squadra troppo slegata tra attacco e difesa. LEGGI ANCHE: Mercato Juve: ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Chiesa, accordo trovato tra Juventus e Fiorentina Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo… - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, visite mediche per #Chiesa. VIDEO - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - e_batta : RT @lUltimoUomo: Come si inserisce Federico Chiesa nella squadra che sta costruendo Pirlo. - calciomercatoit : ?? VIDEO -