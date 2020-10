Alessandra Mussolini torna a parlare ma poi sta male: paura in diretta VIDEO (Di martedì 6 ottobre 2020) paura per l’ex parlamentare in diretta tv con la trasmissione condotta da Eleonora Daniele, costretta a fuggire via per ricevere soccorso. paura in diretta per Alessandra Mussolini. La donna, insieme al suo insegnante e compagno di ballo a “Ballando con le stelle”, Michael Fonts in collegamento VIDEO con la trasmissione tv “Storie italiane”, è dovuta fuggire via di colpo per farsi medicare. L’episodio che ha causato questo ulteriore sanguinamento è quello di cui si è parlato nelle ultime ore, che ha visto come protagonisti gli stessi Mussolini e Fonts, nel corso delle prove per la trasmissione di ballo. Una movimento sbagliato nel corso dello studio di alcuni passi, hanno di ... Leggi su chenews (Di martedì 6 ottobre 2020)per l’ex parlamentare intv con la trasmissione condotta da Eleonora Daniele, costretta a fuggire via per ricevere soccorso.inper. La donna, insieme al suo insegnante e compagno di ballo a “Ballando con le stelle”, Michael Fonts in collegamentocon la trasmissione tv “Storie italiane”, è dovuta fuggire via di colpo per farsi medicare. L’episodio che ha causato questo ulteriore sanguinamento è quello di cui si è parlato nelle ultime ore, che ha visto come protagonisti gli stessie Fonts, nel corso delle prove per la trasmissione di ballo. Una movimento sbagliato nel corso dello studio di alcuni passi, hanno di ...

