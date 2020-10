Alessandra Mussolini, brutta caduta alle prove di Ballando: ‘Torno a casa’ (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuova tegola su Ballando con le stelle 2020. Non bastavano alcuni concorrenti positivi al Covid-19 e Raimondo Todaro momentaneamente fuori dai giochi per l’operazione d’appendicite: ora c’è Alessandra Mussolini che durante le prove cade e si fa male. La donna nel corso delle prove con il proprio insegnante Maykel Fonts sarebbe caduta faccia a terra riportando una bella botta al volto con conseguente corsa in una clinica romana. L’incidente di Alessandra Mussolini Nelle stories della Mussolini la si vede con un fazzoletto sul naso mentre parla al telefono con i propri cari: “Non si è rotto niente ho fatto la tac” spiega, e poi alla madre racconta la dinamica dell’incidente: ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuova tegola sucon le stelle 2020. Non bastavano alcuni concorrenti positivi al Covid-19 e Raimondo Todaro momentaneamente fuori dai giochi per l’operazione d’appendicite: ora c’èche durante lecade e si fa male. La donna nel corso dellecon il proprio insegnante Maykel Fonts sarebbefaccia a terra riportando una bella botta al volto con conseguente corsa in una clinica romana. L’incidente diNelle stories dellala si vede con un fazzoletto sul naso mentre parla al telefono con i propri cari: “Non si è rotto niente ho fatto la tac” spiega, e poi alla madre racconta la dinamica dell’incidente: ...

