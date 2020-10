Zingaretti a “Che tempo che fa”: «Io nel governo? Sto bene dove sto» (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Io nel governo? No, no, sto bene dove sto». Così Nicola Zingaretti a “Che tempo che fa” su Rai 3, ha replicato al leader di Italia Viva Matteo Renzi, che in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha detto di auspicare un rimpasto con l’ingresso nell’esecutivo del segretario dem o del suo vice Andrea Orlando. «Conte non è in discussione. Il tavolo per decidere che fare è un dovere morale verso il Paese. Decidere chi deve fare quelle cose, rafforzando eventualmente la squadra, è conseguenza, non premessa, del tavolo politico. La questione riguarda soprattutto la leadership del Pd. Se il segretario Zingaretti accettasse di entrare al governo, o al limite il vicesegretario ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Io nel? No, no, stosto». Così Nicolaa “Cheche fa” su Rai 3, ha replicato al leader di Italia Viva Matteo Renzi, che in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha detto di auspicare un rimpasto con l’ingresso nell’esecutivo del segretario dem o del suo vice Andrea Orlando. «Conte non è in discussione. Il tavolo per decidere che fare è unre morale verso il Paese. Decidere chi deve fare quelle cose, rafforzando eventualmente la squadra, è conseguenza, non premessa, del tavolo politico. La questione riguarda soprattutto la leadership del Pd. Se il segretarioaccettasse di entrare al, o al limite il vicesegretario ...

