Vincenzo Mollica, il giornalista con una rivelazione choc: “Soffro di…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il noto giornalista degli eventi Cult di Rai 1, Vincenzo Mollica ha rilasciato un’intervista in cui si racconta con tutti i suoi problemi… Come si può dimenticare un volto giornalistico così importante dell’ultima epoca, come Vincenzo Mollica? La “dura” vita del conduttore e scenografo del grande schermo non può passare inosservata ai telespettatori. Il giornalista … L'articolo Vincenzo Mollica, il giornalista con una rivelazione choc: “Soffro di…” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il notodegli eventi Cult di Rai 1,ha rilasciato un’intervista in cui si racconta con tutti i suoi problemi… Come si può dimenticare un volto giornalistico così importante dell’ultima epoca, come? La “dura” vita del conduttore e scenografo del grande schermo non può passare inosservata ai telespettatori. Il… L'articolo, ilcon una: “Soffro di…” proviene da YesLife.it.

chetempochefa : 'Vincenzo è la televisione, è la storia della televisione' - @fabfazio Sulle note di Amarcord, diamo il bentornat… - RaiTre : Johnny Dorelli in un’esclusiva intervista tv. In libreria con l’autobiografia “Che fantastica vita” che racconta 83… - chetempochefa : 'Johnny Dorelli è un genere unico, un marchio unico. Non c'è nessuno come lui' Le parole di Vincenzo Mollica su… - Simona66835502 : RT @gigi52335676: Rivedere Vincenzo Mollica fa bene al cuore e all'anima #CTCF - posillipo55 : Buongiorno a tutti.Ieri sera ho visto Ctcf.Fazio non sta simpatico a molti ma io ho apprezzato la attenzione a 2gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Mollica Vincenzo Mollica e il dramma della malattia: "Sono quasi... CheNews.it Che Tempo Che Fa, se la Littizzetto vanifica gli sforzi di Fazio…

Luciana Littizzetto abbraccia Mollica, ospite in studio a Che Tempo Che Fa: un gesto affettuoso e spontaneo, che non ci si può permettere.

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 4 ottobre 202004/10/2020[...]

Stasera, 4 ottobre 2020, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – riapprodato quest’anno su Rai3 -, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e ...

Luciana Littizzetto abbraccia Mollica, ospite in studio a Che Tempo Che Fa: un gesto affettuoso e spontaneo, che non ci si può permettere.Stasera, 4 ottobre 2020, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – riapprodato quest’anno su Rai3 -, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e ...