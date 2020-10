Un piccolo teschio ed una bambina scomparsa: il caso a Brescia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi ritrovato un piccolo teschio nel Bresciano forse legato alla storia di una piccola bambina scomparsa due anni fa. Ogni 25 maggio si ricorda la giornata internazionale dei bambini scomparsi per celebrare e sensibilizzare sulla scomparsa dei bambini nel mondo. E’ purtroppo un dato allarmante quello secondo cui ogni giorno scompaiono molteplici bambini nel mondo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi ritrovato unnelno forse legato alla storia di una piccoladue anni fa. Ogni 25 maggio si ricorda la giornata internazionale dei bambini scomparsi per celebrare e sensibilizzare sulladei bambini nel mondo. E’ purtroppo un dato allarmante quello secondo cui ogni giorno scompaiono molteplici bambini nel mondo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

michiamofenice : Trovato un piccolo teschio nei boschi di Serle: indagini per stabilire se siano i resti della 12enn… - rep_milano : Trovato un piccolo teschio nei boschi di Serle: indagini per stabilire se siano i resti della 12enne Iuschra [aggio… - zazoomblog : Trovato un piccolo teschio nei boschi di Serle: indagini per stabilire se siano i resti della 12enne Iuschra -… - cronaca_news : Trovato un piccolo teschio nei boschi di Serle: indagini per stabilire se siano i resti della 12enne Iuschra… - StraNotizie : Trovato un piccolo teschio nei boschi di Serle: indagini per stabilire se siano i resti della 12enne Iuschra -