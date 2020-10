The Social Network: David Fincher aveva consigliato ad Andrew Garfield di insultare Jesse Eisenberg (Di lunedì 5 ottobre 2020) Andrew Garfield, su indicazione del regista David Fincher, sul set di The Social Network insultava Jesse Eisenberg prima dei ciak. The Social Network, il film diretto da David Fincher, ha compiuto dieci anni e per celebrare l'anniversario sono stati condivisi molti aneddoti e segreti dal set, come la richiesta del filmmaker rivolta ad Andrew Garfield di insultare il suo collega Jesse Eisenberg. Il suggerimento è stato ideato, e poi messo in pratica, per permettere al protagonista di entrare nell'atmosfera necessaria per avvicinarsi alle scene che dovevano girare. Tra le pagine del magazine Empire ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020), su indicazione del regista, sul set di Theinsultavaprima dei ciak. The, il film diretto da, ha compiuto dieci anni e per celebrare l'anniversario sono stati condivisi molti aneddoti e segreti dal set, come la richiesta del filmmaker rivolta addiil suo collega. Il suggerimento è stato ideato, e poi messo in pratica, per permettere al protagonista di entrare nell'atmosfera necessaria per avvicinarsi alle scene che dovevano girare. Tra le pagine del magazine Empire ...

fedkukso : Facebook le contesta a 'The Social Dilemma' - NetflixIT : Guardare The Social Dilemma e scrivere sui social che stai guardando The Social Dilemma = The Social Dilemma - SkySportNBA : NBA, 'The Last Air Dance': Flavio Tranquillo e Federico Buffa raccontano il loro Jordan - Federica_the : RT @AliceTresca: CHI GESTISCE I SOCIAL DI TOMMASO CHE CI ESCA LA CHAT #GFVIP - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Social Network: David Fincher aveva consigliato ad Andrew Garfield di insultare Jesse Eisenberg… -