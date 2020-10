Ultime Notizie dalla rete : Sconfitti Liverpool

Sconfitta choc per il Liverpool, battuto 7-2 dall’Aston Villa in una partita della quarta giornata .Una gara senza storia quella andata in scena al Villa Park, con l’Aston Villa avanti di quattro reti ...Sconfitta choc per il Liverpool, battuto 7-2 dall’Aston Villa in una partita della quarta giornata . Una gara senza storia quella andata in scena al Villa Park, con l’Aston Villa avanti di quattro ret ...