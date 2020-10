Sampdoria: Bonazzoli saluta, va al Torino (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 05 OTT - Federico Bonazzoli saluta la Sampdoria e passa al Torino in prestito che diventerà obbligo di riscatto, circa 8 milioni di euro, qualora si verificassero alcune condizioni. L'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 05 OTT - Federicolae passa alin prestito che diventerà obbligo di riscatto, circa 8 milioni di euro, qualora si verificassero alcune condizioni. L'...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, trovato l'accordo tra #Sampdoria e #Torino per #Bonazzoli I dettagli dell'operazione - DiMarzio : Dopo #Gojak il @TorinoFC_1906 stringe per #Bonazzoli della @sampdoria: incontro in corso per trovare intesa @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Torino e #Sampdoria al lavoro: #Bonazzoli al centro delle ultime ore di #calciomercato - calciomercato_m : MERCATO - Sampdoria, Bonazzoli va in prestito al Torino - tifoblogIT : 40 M (25 + 15 di bonus) per Traorè passato al Manchester United e l'#Atalanta se la ride. Rinforzi per il #Torino:… -