Sala | vi prego | indossate la mascherina

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il sindaco è infine tornato a parlare della situazione attuale: 'Oggi a Milano la situazione è sufficientemente sotto controllo, non mi infilo in valutazioni medico e scientifiche ma leggo quello che ...

Milano, 5 ott. (askanews) - A Milano la situazione sanitaria è "sufficientemente sotto controllo", ma se "ci guardiamo intorno e vediamo quello che si sta facendo in altre grandi città, come Parigi e ...Milano, 5 ottobre 2020 - Un appello a tutta la popolazione di Milano e in particolare ai giovani ad indossare la mascherina in questo momento in cui i contagi stanno risalendo. A lanciarlo dalle sue p ...