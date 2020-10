Roma nun fa la stupida stasera. Virginia Raggi stonata anche quando canta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Virginia Raggi ci prova. Ma non ci siamo proprio. La sindaca prova a cantare "Roma nun fa la stupida stasera" tratta da Rugantino ma le orecchie sanguinano. Prima la prende un'ottava sotto. Poi sale ma è peggio di prima. Insomma la voce non fa proprio per lei. Ai microfoni di Radio Rock Dejan Cetnikovic ci scherza su dicendo che assomiglia alla voce di Loredana Bertè. Meno male che il povero Trovajoli non può sentirla. Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020)ci prova. Ma non ci siamo proprio. La sindaca prova are "nun fa la" tratta da Rugantino ma le orecchie sanguinano. Prima la prende un'ottava sotto. Poi sale ma è peggio di prima. Insomma la voce non fa proprio per lei. Ai microfoni di Radio Rock Dejan Cetnikovic ci scherza su dicendo che assomiglia alla voce di Loredana Bertè. Meno male che il povero Trovajoli non può sentirla.

Virginia Raggi ci prova. Ma non ci siamo proprio. La sindaca prova a cantare "Roma nun fa la stupida stasera" tratta da Rugantino ma le orecchie sanguinano. Prima la prende un'ottava sotto. Poi sale ...

Virginia Raggi canta a Radio Rock “Roma nun fa’ la stupida stupida stasera”

Coerente la scelta del brano, caduta sul classico di Rugantino “Roma nun fa’ la stupida stasera”, abilmente utilizzato da Raggi per esortare i romani a rivotarla alle comunali del 2021: «Ditemi ancora ...

