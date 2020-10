Roma, non va in porto l’affare El Shaarawy: l’azzurro rimane allo Shanghai Shenua (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sfuma per la Roma l’affare Stephan El Shaarawy: l’azzurro non ritornerà a Trigoria. La motivazione dell’insuccesso è da ricondurre dai tempi dell’affare, fin troppo stretti: in aggiunta mancherebbero anche alcuni dettagli da limare. I giallorossi non hanno ancora ufficializzato le cessioni di Kluivert e Perotti, di conseguenza non è stata presentata un’offerta scritta allo Shanghai Shenua. Il club aveva già l’accordo con il Faraone, che aveva accetta lo stipendio proposto dal club ed era anche d’accordo sul prestito secco fino a giugno. Non si fa più #ElShaarawy. Non c'è più tempo per chiudere con i cinesi dello Shanghai Shenhua. Saltato tutto. ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sfuma per lal’affare Stephan El: l’azzurro non ritornerà a Trigoria. La motivazione dell’insuccesso è da ricondurre dai tempi dell’affare, fin troppo stretti: in aggiunta mancherebbero anche alcuni dettagli da limare. I girossi non hanno ancora ufficializzato le cessioni di Kluivert e Perotti, di conseguenza non è stata presentata un’offerta scritta. Il club aveva già l’accordo con il Faraone, che aveva accetta lo stipendio proposto dal club ed era anche d’accordo sul prestito secco fino a giugno. Non si fa più #El. Non c'è più tempo per chiudere con i cinesi delloShenhua. Saltato tutto. ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma non Concorso al Comune, dopo la pioggia di candidature sale l'attesa per le date: prove nel 2021 RomaToday Festa del Cinema di Roma 2020, uno sguardo al futuro con la stessa passione

“Vorrei che questa Festa avesse almeno tre parole chiave: passione, scoperta, emozione”, esordisce Laura Delli Colli, Presidentessa della Fondazione Cinema per Roma, aprendo la conferenza stampa di la ...

Università Santa Croce: Roma, aperto oggi l’anno accademico con atto di affidamento alla Madonna contro la pandemia

"In questo tempo in cui il mondo soffre dolore e incertezza a causa della pandemia, tutti noi che facciamo parte della comunità accademica: insegnanti, studenti, dipendenti e persone che lavorano a no ...

