Perché WeChat è così importante per i cinesi all'estero (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non si può stare in Cina senza WeChat. L'app è talmente diffusa che trovare un cittadino cinese, compresi gli espatriati, senza Weixin (è il suo nome originale) sullo smartphone è quasi impossibile. Ed è forse anche per questo che Donald Trump l'ha presa di mira nella sua lotta personale contro il paese asiatico: dopo lo scontro sui dazi doganali e le accuse di aver diffuso il Covid-19, il presidente americano ha deciso di mettere al bando WeChat insieme a TikTok sul suolo statunitense. Utile per messaggiare, fare acquisti online e dal vivo, mandare email e pubblicare status à la social, l'applicazione è un modo – spesso l'unico – che la maggior parte dei cinesi all'estero ha per comunicare con parenti e amici che vivono nella terra ...

